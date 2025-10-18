LIVE F1 Usa alle 19 la Sprint | Verstappen dalla pole Hamilton 8° Alle 23 le qualifiche

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di pausa si corre il 19° appuntamento della stagione 2025, in programma ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live f1 usa alle 19 la sprint verstappen dalla pole hamilton 8176 alle 23 le qualifiche

© Gazzetta.it - LIVE F1 Usa, alle 19 la Sprint: Verstappen dalla pole, Hamilton 8°. Alle 23 le qualifiche

