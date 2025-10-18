LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen vince la Sprint di Austin! Disastro McLaren fatale l’incidente in curva 1 Ai piedi del podio le Ferrari
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Seconda posizione per George Russell, chiude terzo Carlos Sainz. Risalita Ferrari con Hamilton (4°) e Leclerc (5°), completano la top eight Albon, Tsunoda e Antonelli. 19.40 Sfortunatamente, non assisteremo ad un ultimo giro con bandiera verde. La gru deve ancora rimuovere la monoposto di Hulkenberg. Max Verstappen si aggiudica così la Sprint Race di Austin! 1819 Dieci secondi di penalità per Bearman. Il pilota della Haas ha ottenuto un vantaggio nella bagarre con Antonelli uscendo dalla pista. 1819 Entriamo nel penultimo giro. Intanto, Lando Norris ha dichiarato sostanzialmente che con l’episodio di pochi minuti fa i conti con il compagno Piastri sono tornati pari. 🔗 Leggi su Oasport.it
