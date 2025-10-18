LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | subito fuori Norris e Piastri! Disastro McLaren Verstappen resta al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 819 Staccata paurosa di Russell!!! Entrambi fuori dalla pista, resta davanti però Max. 819 DRS attivo dal giro precedente, Russell non vuole far scappar via Verstappen. 719 Si avvicina Russell a mezzo secondo! 719 Verstappen con otto decimi su Russell, il quale conserva a sua volta 1.2 su Sainz. 619 Hamilton non lontano da Leclerc, tre i decimi di distacco tra i piloti della Rossa. 619 Strappo precoce di Verstappen che ora vuole iniziare a martellare. Intanto, la FIA comunica che non investigherà sull’incidente di curva 1. 519 Bandiera verde, si torna a gareggiare dopo l’incredibile colpo di scena! 519 La safety car rientrerà al termine di questo giro, Verstappen scalda copiosamente i pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it
