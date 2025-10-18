LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Sprint e qualifiche Verstappen sogna di riaprire tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Al Circuito delle America di Austin (Texas) va in scena il secondo giorno del weekend americano: quest’oggi si entra nel vivo con la Sprint Race e le qualifiche per la gara domenicale. In Texas Max Verstappen vuole continua a sognare in grande: ad Austin l’olandese prova ad inserirsi ancora di più nella lotta per il titolo iridato. Dopo i successi di Monza e Baku ed il secondo posto ottenuto a Singapore il campione del mondo in carica prova a mandare un ulteriore messaggio alle Mclaren. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, Verstappen sogna di riaprire tutto

Approfondisci con queste news

Tutto pronto ad Austin per le Qualifiche Sprint, segui la lotta per la pole della gara breve con la nostra cronaca in diretta: orologi puntati alle 23.30! #F1 #USGP - X Vai su X

F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Cir - facebook.com Vai su Facebook

F1 | GP Stati Uniti 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin dove, a partire dalle 19:30, scatterà il primo turno di prove libere del Gran Premio degli St ... Scrive f1grandprix.motorionline.com

LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Norris davanti a tutti nelle FP1 di Austin, Verstappen in top 5. Indietro Antonelli e le Ferrari - 40 Grazie per la cortese attenzione, la nostra diretta live termina qui. oasport.it scrive

F1 GP USA 2025, Austin – DIRETTA FP1: Hamilton leader, poi Norris e Verstappen - Gran giro dell’olandese che ha rifilato tre decimi al compagno di squadra e a Norris. Lo riporta formulapassion.it