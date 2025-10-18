LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa tutti a caccia del tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 Terzo tempo per Hamilton con un ritardo di 160 millesimi da Leclerc. Quinto Piastri con un ritardo di 288 millesimi dal monegasco 23.20 Prima posizione per Charles Leclerc!! È solo il primo tentativo del Q1, ma Ferrari mai così competitiva in questo weekend: il monegasco ha chiuso il giro in 1:33.525 23.19 Miglior tempo per Verstappen in 1:33.590. Terzo posto per Russell, quarto Antonelli. 23.19 Passa in testa Alonso in 1:33.741. Sainz e Norris riescono dai box dopo aver cambiato le gomme. 23.18 Miglior tempo per Liam Lawson in 1:34.212. Si sono lanciati da poco Verstappen e Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it
