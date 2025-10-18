LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | si assegna la pole ad Austin! Bene la Ferrari nel Q2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 In queste prime fasi di qualifiche la Mclaren non ha convinto pienamente. Norris ha faticato molto in Q1, migliorandosi molto nel Q2 in cui ha chiuso terzo a 175 millesimi da Verstappen. Nel Q2 a rischiare è stato Piastri che ha commesso diverse sbavature. 23.55 La Ferrari sembra aver fatto tesoro dei dati ottenuti nella Sprint Race. In queste prime fasi di qualifiche entrambe le rosse si sono dimostrate molto veloci e competitive. 23.53 Questa la classifica al termine del Q2: 1. Max Verstappen 1:32.701 2. Charles Leclerc +0.168 3. Lando Norris +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
