LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle qualifiche

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 George Russell è stato grande protagonista della Sprint Race di questo pomeriggio e proverà a ripetersi nelle qualifiche. Dopo il quinto posto di ieri quest’oggi il britannico si è giocato la vittoria della gara sprint attaccando Verstappen alla ripartenza dalla safety car. 22.45 Questa la classifica del SQ3 di ieri: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.143 — 2 Lando Norris McLaren +0.071 1:32.214 3 Oscar Piastri McLaren +0.380 1:32.523 4 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.502 1:32.645 5 George Russell Mercedes +0.745 1:32.888 6 Fernando Alonso Aston Martin +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp usa 2025 in diretta pochi minuti al via delle qualifiche

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via delle qualifiche

Argomenti simili trattati di recente

live f1 gp usaDIRETTA F1 | GP USA 2025: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, Texas, per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Secondo f1grandprix.motorionline.com

live f1 gp usaF1 stasera in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma, differita TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Si legge su oasport.it

live f1 gp usaF1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: frittata McLaren in partenza, Piastri e Norris fuori! Safety car - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Usa