CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.06 Nessun pilota è riuscito a completare il giro. Il cronometro è stato fermato a 14? 51? dalla conclusione del Q1 23.04 Molto arrabbiato il francese che ha perso completamente il controllo della monoposto in uscita dallo snake 23.03 Hadjar a muro in curva 6!! Subito bandiera rossa. 23.02 Gli unici a non essere ancora usciti dai box sono Max Verstappen e Kimi Antonelli 23.01 Si muovono insieme le due Mclaren. 23.00 Subito in pista la maggior parte dei piloti. 23.00 Già in macchina Lando Norris, in corso gli ultimissimi lavori sulla monoposto di Oscar Piastri 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Hadjar a muro ad inizio qualifiche, subito bandiera rossa