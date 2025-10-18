LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | fuori Norris e Piastri! Verstappen ne approfitta e prova a scappare via
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1419 Prende piede il fenomeno del degrado gomme, si alzano i tempi di tutti i piloti. 1319 Antonelli in lotta per la zona punti con Bearman. 1319 Verstappen guadagna continuamente nonostante il leggero degrado gomme. +2.5 dell’olandese su Russell. 1219 Hamilton a +1.3 da Carlos Sainz. 1219 Sorprendente anche Bearman in ottava posizione con la Haas. 1119 Il pilota più veloce in pista prende il nome di Lewis Hamilton, che ha stampato un 1.37.096 nel precedente passaggio e nutre l’ambizione del podio. 1119 Altro passo per Verstappen che ora sale a +1.5 su Russell, Sainz a +4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi - facebook.com Vai su Facebook
I funerali di Charlie Kirk in diretta a #Fuoridalcoro, questa sera alle 21.30 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity - X Vai su X
DIRETTA F1 | GP USA 2025: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, Texas, per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Come scrive f1grandprix.motorionline.com
F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: frittata McLaren in partenza, Piastri e Norris fuori! Safety car - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it
F1 stasera in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma, differita TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it