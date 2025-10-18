LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | alle 19 | 00 il via della Sprint race Verstappen in pole davanti alle McLaren
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Il grandioso tempo di Max Verstappen (1:32.143) nelle Qualifiche Sprint è valsa la pole position della gara corta al fenomeno olandese. Alle calcagna le due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che sono pronti a dare battaglia. 18.32 La griglia di partenza della Sprint Race: 1 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3) 2 Lando Norris McLaren (SQ3) 3 Oscar Piastri McLaren (SQ3) 4 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ3) 5 George Russell Mercedes (SQ3) 6 Fernando Alonso Aston Martin (SQ3) 7 Carlos Sainz Williams (SQ3) 8 Lewis Hamilton Ferrari (SQ3) 9 Alexander Albon Williams (SQ3) 10 Charles Leclerc Ferrari (SQ3) 11 Kimi Antonelli Mercedes (SQ2) 12 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ2) 13 Pierre Gasly Alpine (SQ2) 14 Lance Stroll Aston Martin (SQ2) 15 Liam Lawson Racing Bulls (SQ2) 16 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ1) 17 Franco Colapinto Alpine (SQ1) 18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ1) 19 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1) 20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ1) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, la Sprint Race del GP Australia in diretta LIVE
Tutto pronto ad Austin per le Qualifiche Sprint, segui la lotta per la pole della gara breve con la nostra cronaca in diretta: orologi puntati alle 23.30!
F1 diretta Sprint GP USA Austin LIVE: Verstappen dalla pole davanti alle McLaren, Ferrari nelle retrovie - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1.
F1 stasera in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma, differita TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1.
F1, GP Usa: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in griglia - Ad Austin stasera verrà assegnata la diciannovesima pole position della stagione 2025 di Formula 1.