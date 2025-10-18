LIVE Conegliano-Milano Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | Pantere favorite contro Egonu

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-6 Vincente Gabi in parallela da zona 4 9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bosioooooooooooooo 9-5 Errore al servizio Conegliano 9-4 La pipe di Haak a chiudere un’azione lunga e un po’ confusionaria 8-4 Diagonale di Zhu da zona 4 7-4 Diagonale di Haak da zona 2 6-3 In rete l’attacco di Haak 6-2 Out l’attacco di Piva da zona 4 5-2 Tocco vincente di Haak da zona 2 4-2 Vincente Zhu da zona 4 2-1 Vincente Haak da zona 2 1-1 Pallonetto di Haak da seconda linea 0-1 Mano out Piva da zona 4 17.29: Da una parte Santarelli si affiderà alla squadra tipo: Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Chirichella al centro, Zhu e Gabi in banda e De Gennaro libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

