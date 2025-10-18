C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del volley italiano. Buona serata! 19-43: In casa Conegliano spiccano i 32 punti di Haak, poi gli 11 di Sillah che ha preso il posto di un’acciaccata Gabi, 10 per Zhu. In casa Milano 30 punti di Egonu, 14 per Lanier, 8 punti di Bosio e 7 di Kurtagic 19.41: Nella stagione più difficile, nella prima finale senza Orro e Sylla, Milano rompe il tabu e conquista un trofeo molto importante per la sua storia, per la storia di questo gruppo che finora non aveva raccolto nulla in Italia e che può affrontare con meno pressioni la stagione che è appena iniziata. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Milano 2-3, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia alza il primo trofeo!