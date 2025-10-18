LIVE Conegliano-Milano 2-2 Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | venete straripanti nel quarto set si va al tie break

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-13 Mano out di Zhu da zona 4. Non c’è stata partita nel quarto set. Si va al tie break come l’anno scorso e come nella finale di Champions di due anni fa 24-13 Diagonale stretta di Haak da zona 2 23-13 Mano out Plak da zona 2 23-12 Primo tempo Lubian 22-12 Tocco vincente di pietrini da zona 4 22-11 Mano out Plak da zona 4 22-10 Vin cente Haak da zona 4 21-10 Diagonale di Sillah da zona 4 20-10 Primo tempo Sartori 20-9 Vincente Haah da zona 2 19-9 Errore al servizio Milano 18-9 Errore al servizio Conegliano 18-8 La fast di Chirichella 17-8 Errore al servizio Conegliano 17-7 Diagonale di Sillah da zona 4 16-7 Murooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15-7 Vincente Sillah da zona 4 14-7 Invasione Milano 13-7 Errore al servizio Conegliano 13-6 Errore al servizio Milano 12-6 Errore al servizio Conegliano 12-5 Gran difesa di Conegliano e attacco vincente per Zhu da zona 4 11-5 Primo tempo Chirichella 10-5 Diagonale di Haak da zona 2 9-5 Parallela di Zhu da zona 4 8-5 Out il palleggio di Wolosz nel tentativo di alzare una palla difficilissima 8-4 Muroooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaan 7-4 Ancora out Lanier da zona 4 con la diagonale stretta 6-4 Out Lanier da zona 4 5-4 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaan 4-4 Mano out Haak da zona 2 3-4 Diagonale di Lanier da zona 4 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooooo 3-2 Diagonale vincente di Lanier da zona 4 3-1 Errore al servizio Milano 2-1 Mano out Lanier da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Sillaaaaaaaaaaah 1-0 Diagonale di Sillah da zona 4 20-25 E’ out il primo tempo di Chirichella e Milano si porta avanti 2-1 nei set. 🔗 Leggi su Oasport.it

