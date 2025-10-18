LIVE Conegliano-Milano 2-2 Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | venete straripanti nel quarto set si va al tie break
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-13 Mano out di Zhu da zona 4. Non c’è stata partita nel quarto set. Si va al tie break come l’anno scorso e come nella finale di Champions di due anni fa 24-13 Diagonale stretta di Haak da zona 2 23-13 Mano out Plak da zona 2 23-12 Primo tempo Lubian 22-12 Tocco vincente di pietrini da zona 4 22-11 Mano out Plak da zona 4 22-10 Vin cente Haak da zona 4 21-10 Diagonale di Sillah da zona 4 20-10 Primo tempo Sartori 20-9 Vincente Haah da zona 2 19-9 Errore al servizio Milano 18-9 Errore al servizio Conegliano 18-8 La fast di Chirichella 17-8 Errore al servizio Conegliano 17-7 Diagonale di Sillah da zona 4 16-7 Murooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15-7 Vincente Sillah da zona 4 14-7 Invasione Milano 13-7 Errore al servizio Conegliano 13-6 Errore al servizio Milano 12-6 Errore al servizio Conegliano 12-5 Gran difesa di Conegliano e attacco vincente per Zhu da zona 4 11-5 Primo tempo Chirichella 10-5 Diagonale di Haak da zona 2 9-5 Parallela di Zhu da zona 4 8-5 Out il palleggio di Wolosz nel tentativo di alzare una palla difficilissima 8-4 Muroooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaan 7-4 Ancora out Lanier da zona 4 con la diagonale stretta 6-4 Out Lanier da zona 4 5-4 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaan 4-4 Mano out Haak da zona 2 3-4 Diagonale di Lanier da zona 4 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooooo 3-2 Diagonale vincente di Lanier da zona 4 3-1 Errore al servizio Milano 2-1 Mano out Lanier da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Sillaaaaaaaaaaah 1-0 Diagonale di Sillah da zona 4 20-25 E’ out il primo tempo di Chirichella e Milano si porta avanti 2-1 nei set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ALL EYES ON SUPERCOPPA FINECO Tra pochissimo @verovolley Milano e @imocovolley Conegliano in campo per il big match al PalaTrieste Non perderti la sfida in diretta su Rai 2 e VBTV dalle 17.30 #ilovevolley #volleyball #volley #pallavolo #s - facebook.com Vai su Facebook
Supercoppa Fineco – La stagione 2025/26 inizia con il botto: Conegliano e Milano scaldano Trieste per un grande debutto. Scopri squadre, curiosità e pronostici nell’app Volleyball.it+ o da desktop Leggi l’articolo completo https://volleyball.it/2025/10/17 - X Vai su X
LIVE Conegliano-Milano 1-0, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 12-8 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14- Segnala oasport.it
DIRETTA/ Conegliano Milano (risultato 1-1) video streaming Rai 2: fine secondo set! (oggi 18 ottobre) - Diretta Conegliano Milano streaming video Rai 2, oggi sabato 18 ottobre: orario e risultato live per la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile. Secondo ilsussidiario.net
LIVE Chieri-Milano, 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: partita dalle mille emozioni, le torinesi la spuntano grazie ad una super Nervini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it scrive