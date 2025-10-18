LIVE Conegliano-Milano 1-2 Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | la Numia domina il terzo set 20-25
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaan 4-4 Mano out Haak da zona 2 3-4 Diagonale di Lanier da zona 4 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooooo 3-2 Diagonale vincente di Lanier da zona 4 3-1 Errore al servizio Milano 2-1 Mano out Lanier da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Sillaaaaaaaaaaah 1-0 Diagonale di Sillah da zona 4 20-25 E’ out il primo tempo di Chirichella e Milano si porta avanti 2-1 nei set. Bene la Numia che ha smesso di sbagliare ed ha in Eggonu un terminale offensivo letale 20-24 Mano out Egonu da zona 2 20-23 La diagonale di Haak da seconda linea 19-23 Sull’antenna l’attacco di Zhu da zona 4 19-22 Mano out di Sillah da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
