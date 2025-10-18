LIVE Conegliano-Milano 1-2 Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | la Numia domina il terzo set 20-25

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaan 4-4 Mano out Haak da zona 2 3-4 Diagonale di Lanier da zona 4 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooooo 3-2 Diagonale vincente di Lanier da zona 4 3-1 Errore al servizio Milano 2-1 Mano out Lanier da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Sillaaaaaaaaaaah 1-0 Diagonale di Sillah da zona 4 20-25 E’ out il primo tempo di Chirichella e Milano si porta avanti 2-1 nei set. Bene la Numia che ha smesso di sbagliare ed ha in Eggonu un terminale offensivo letale 20-24 Mano out Egonu da zona 2 20-23 La diagonale di Haak da seconda linea 19-23 Sull’antenna l’attacco di Zhu da zona 4 19-22 Mano out di Sillah da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano milano 1 2 supercoppa italiana volley femminile 2025 in diretta la numia domina il terzo set 20 25

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-2, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia domina il terzo set, 20-25

News recenti che potrebbero piacerti

live conegliano milano 1LIVE Conegliano-Milano 1-0, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 12-8 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14- Segnala oasport.it

live conegliano milano 1DIRETTA/ Conegliano Milano (risultato 1-1) video streaming Rai 2: fine secondo set! (oggi 18 ottobre) - Diretta Conegliano Milano streaming video Rai 2, oggi sabato 18 ottobre: orario e risultato live per la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile. Da ilsussidiario.net

LIVE Conegliano-Cuneo 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta delle campionesse d’Italia in carica! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI- Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Milano 1