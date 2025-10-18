C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Pallonetto Egonu da seconda linea 22-25 Sbaglia la battuta Haak e Milano pareggia il conto. Sembrava tutto facile per Conegliano anche nel secondo parziale e invece l’ingresso di Cagnin (tre punti e tanta difersa) e le battute Egonu hanno firmato la rimonta vincente delle milanesi: 1-1 22-24 Il pallonetto di Haak da zona 2 21-24 Errore di Conegliano 21-23 Diagonale di Zhu da zona 4 20-23 La palla spinta di Haak da zona 2 19-23 Vincente Lanier da zona 4 sulle mani del muro 19-22 Out l’attacco di Zhu da zona 4 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooooooooo 19-20 Bosio vince il contrasto a rete 19-19 Diagonale di Gabi da zona 4 18-19 Parallela di Egonu da seconda linea 18-18 Invasione Milano 17-18 Errore al servizio Conegliano 17-17 Errore al servizio Milano 16-17 Il pallonetto di Egonu da seconda linea a chiudere una lunga azione 16-16 La parallela di Egonun da seconda linea! Pareggiano le lombarde! 16-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 16-14 Muroooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic 16-13 Parallela di Egonu da seconda linea 16-12 Diagonale potentissima di Haak da seconda linea 15-12 Diagonale di Cagnin da zona 4 15-11 Primo tempo Danesi 15-10 La fast di Chirichella 14-10 Parallela potentissima di Haak 13-10 Primo tempo Danesi 13-9 Primo tempo Fahr 12-9 Muroooooooooooooo Bosioooooooooooooooo 12-8 Diagonale di Gabi da zona 4 11-8 Diagonale di Lanier da zona 4 11-7 Errore al servizio Milano 10-7 Diagonale di Cagnin da zona 4 10-6 La pipe di Chirichella 9-6 Murooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiic 9-5 La parallela di Cagnin da zona 4 9-4 Out la diagonale di Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-1, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu firma il pareggio della Numia, 22-25