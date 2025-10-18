LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 18.30 E NON PRIMA DELLE 20.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RYBAKINA DALLE 9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del tabellone di doppio maschile di Stoccolma (SWE) che vede di fronte gli azzurri BOLELLIVAVASSORI e la coppia formata da Erler (AUT) e Galloway (USA). Partita che in ottica Finals vuol dire tanto, perché se vinta di fatto significherebbe avvicinarsi molto alla qualificazione per le ATP Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Gli azzurri hanno sempre (LIVE) 330 punti di margine su KingHarrison, che sono nell’ultimo atto di Bruxelles a seguito della vittoria di ieri contro MatosMelo. 🔗 Leggi su Oasport.it
