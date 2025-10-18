LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-7 5-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | se gli azzurri vogliono la finale devono vincere due tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Manca un solo game alla conclusione dei giochi regolari, poi solo tie-break! 40-15 In rete il dritto difensivo di Bolelli, che servirà a breve per issarsi ancora al tie-break, lui che ha annullato un match point sostanziale sul 3-4, 40-40. 30-15 Servizio e comodo smash. 15-15 Risposta vincente di Wave! Stanno salendo gli italiani in ribattuta! 15-0 Riflesso vincente a rete di Galloway. 5-5 A quindici il pinerolese! 40-15 Prima vincente. 30-15 Risposta vincente. 30-0 Altra prima, altro punto! 15-0 Con il servizio la sentenza Vavassori! 4-5 Niente, esce di millimetri la risposta di Vavassori con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-7, 5-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: se gli azzurri vogliono la finale, devono vincere due tie-break!

News recenti che potrebbero piacerti

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook

ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X

LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Segnala oasport.it

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Stoccolma 2025: orario semifinale, programma, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono avvicinarsi ulteriormente alla seconda qualificazione consecutiva per le ATP Finals di doppio e tornano in ... Da oasport.it

Bolelli e Vavassori in semifinale a Stoccolma: continua la rincorsa alle Finals - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto al BNP Paribas Nordic Open, l'ATP 250 di Stoccolma, la prima semifinale ATP dal torneo ... Secondo sport.tiscali.it