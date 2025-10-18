LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-7 3-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | si prosegue senza break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Chiude con un guizzo a rete Wave! 30-15 Gran prima Bolelli! 15-15 Errore di rovescio del bolognese. 15-0 Gran punto! Bravo a tenere sulla diagonale di dritto Bolelli su Erler. Poi lunga la volèe dell'austriaco. 3-4 A quindici i rivali. Durissima per gli azzurri. 40-15 Ace di seconda Galloway. 30-15 Bravi gli azzurri a difendersi e a dimezzare il disavanzo. Qui ha addirittura risposto di rovescio nei piedi Bolelli. 30-0 Prima vincente. 15-0 Non risposta di dritto sulla seconda di Simone Bolelli. 3-3 In un amen Vavassori! 40-0 Gran volèe bassa di Bolelli poi lo smash.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook

