LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-7 1-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Serve&smash! Rivali avanti, ma gli azzurri stanno cercando di prendere le misure. 40-30 La rischia di nuovo. Non risponde di rovescio Bolelli. Tutta la settimana che non risponde praticamente mai. Seconda! 30-30 In rete la volèe di Erler, ottima difesa di Bolelli! Attenzione. 30-15 Ace di seconda, follia di Galloway a segno. 15-15 Lungo il passante in corsa di rovescio di Galloway! 15-0 Servizio e chiusura di volo. 1-1 In un amen Wave! 40-0 Ace! 30-0 Ace. 15-0 Servizio a segno del treno Vavassori! 0-1 A quindici Erler. 40-15 Non risponde Wave. 30-15 Servizio, smash vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-7, 1-2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono nel 2° set

