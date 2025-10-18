LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | siamo al tie-break nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Apre bene Vavassori con il servizio! 6-6 TIE-BREAK! 40-15 Prima vincente. 30-15 Prima al corpo-rovescio di Bolelli, per non dargli angolo, la chiusura vien da sé. 15-15 Gran risposta e subito con il dritto ad incidere Vavassori! Para ma out Erler! 15-0 Servizio vincente Galloway. 6-5 Non si gioca sul servizio degli azzurri! 40-0 Questa un po' di meno: bellissima stop volley di rovescio di Wave! 30-0 Comodissima chiusura di Vavassori. 15-0 Servizio e drittone in cross di Bolelli. 5-5 Si va ad oltranza, il tie-break sembra inevitabile. 40-0 Chiude a rete Galloway.

