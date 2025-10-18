LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inizio on serve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il passante di dritto di Vavassori. 15-0 Prima vincente Erler. 2-1 Prima vincente di Bolelli. 40-30 Servizio vincente. 15-15 Passa con il dritto Bolelli. 0-15 Ottimo intervento di Galloway. 1-1 A quindici Galloway. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Ace di Galloway. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Errore di dritto di Galloway dopo il servizio! 1-0 A trenta Andrea! 40-30 Lob smash vincente Galloway. 40-15 Altra prima, altro punto. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Demi volèe in rete Vavassori. Andrea Vavassori 12:01 Partita che è un assaggio di Finals perché l’Austria schiererà Erler nel doppio decisivo, laddove fosse necessario. 🔗 Leggi su Oasport.it

