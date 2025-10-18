LIVE Alle 20.45 Roma-Inter le ufficiali | Gasp lancia Dybala dal 1' Chivu con Bonny-Lautaro

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Roma-Inter, le ufficiali: Gasp lancia Dybala dal 1'. Chivu con Bonny-Lautaro

