Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa

Un litigio, l'ennesimo, ma stavolta alle parole sono seguiti i fatti con l'uomo che ha appiccato l'incendio alla loro abitazione. E' accaduto a Carinola.Una notte di paura quella vissuta in via Rio Persico, dove un incendio ha distrutto un’abitazione e portato all’arresto dell'uomo accusato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

