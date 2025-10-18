Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa | l'abitazione completamente distrutta

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto questa notte a Carinola, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato da polizia e carabinieri incendio doloso, minaccia e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

litiga moglie d224 fuocoLitiga con la moglie e dà fuoco alla casa: l’abitazione completamente distrutta - È accaduto questa notte a Carinola, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato da polizia e carabinieri incendio doloso, minaccia ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Litiga Moglie D224 Fuoco