Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa | l'abitazione completamente distrutta

È accaduto questa notte a Carinola, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato da polizia e carabinieri incendio doloso, minaccia e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri ho litigato in un #pub perché hanno guardato mia moglie #sicilia #discoteca #movida #palermo #centrostorico #centrostoricopalermo #centrostoriconapoli #giustizia #centrostoricoroma #centrostoricomilano #milano #roma #torino #maranza #siciliacabare - facebook.com Vai su Facebook

Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: l’abitazione completamente distrutta - È accaduto questa notte a Carinola, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato da polizia e carabinieri incendio doloso, minaccia ... Come scrive fanpage.it