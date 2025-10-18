Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa | arrestato un 37enne nel Casertano

Dà fuoco alla casa dopo aver litigato con la moglie. E’ successo a Carinola, nel Casertano, dove questa notte un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato un 37enne nel Casertano

