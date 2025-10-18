Lite accesa in strada a Battipaglia | una persona ferita

Tensione nella notte scorsa a Battipaglia: in via Italia, due uomini hanno iniziato a litigare e presto dalle parole si è passati ai fatti. Sul posto, le forze dell'ordine che hanno evitato il peggio. Una delle due persone coinvolte, inoltre, è stata condotta in ospedale. Si indaga. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il chiarimento tra Omer Elomari e Jonas Pepe, protagonisti di una lite molto accesa nei giorni scorsi #GrandeFratello25 - X Vai su X

Poche ore fa nella casa del Grande Fratello si è sfiorata la rissa. Omer e Jonas sono stati infatti protagonisti di un’accesa lite e adesso spuntano immagini inedite che rivelano cosa è accaduto tra i due inquilini - facebook.com Vai su Facebook

Battipaglia, due persone si accoltellano per strada: indagini delle forze dell'ordine - Due persone durante una lite si sono accoltellate per strada e sono rimaste entrambe ferite. Riporta ilmattino.it

Battipaglia, rissa a colpi di bottiglie di vetro: paura in strada - Due persone hanno discusso mentre erano per strada in via Italia e si sono colpite con bottiglie di vetro. ilmattino.it scrive