Lite accesa in strada a Battipaglia | una persona ferita

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione nella notte scorsa a Battipaglia: in via Italia, due uomini hanno iniziato a litigare e presto dalle parole si è passati ai fatti. Sul posto, le forze dell'ordine che hanno evitato il peggio. Una delle due persone coinvolte, inoltre, è stata condotta in ospedale. Si indaga. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Battipaglia, due persone si accoltellano per strada: indagini delle forze dell'ordine - Due persone durante una lite si sono accoltellate per strada e sono rimaste entrambe ferite. Riporta ilmattino.it

Battipaglia, rissa a colpi di bottiglie di vetro: paura in strada - Due persone hanno discusso mentre erano per strada in via Italia e si sono colpite con bottiglie di vetro. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lite Accesa Strada Battipaglia