L' Istituto comprensivo 7 riguarda agli ultimi tre anni e pensa al futuro
Sabato alla Fabbrica delle candele, viale Salinatore 30, l’Istituto comprensivo 7 Carmen Silvestroni tirerà le somme del percorso compiuto nel triennio 20222025 mostrando i risultati raggiunti e ragionerà sulle prospettive di miglioramento per il futuro. All'evento, che si svolgerà dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Istituto Comprensivo Locchi - Perco - facebook.com Vai su Facebook
Preside di ruolo dopo 7 anni per il comprensivo di Santa Margherita - Santa Margherita Ligure – Dopo ben sette anni di reggenze, l’istituto comprensivo di Santa Margherita ha un suo dirigente scolastico di ruolo. Lo riporta ilsecoloxix.it