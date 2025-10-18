L’Iran rompe ogni vincolo | Da oggi liberi di agire sul nucleare

L’Iran ha ufficialmente annunciato di non considerarsi più vincolato dalle restrizioni imposte al suo programma nucleare in virtù dell’accordo internazionale siglato dieci anni fa, una dichiarazione che arriva proprio nel giorno della scadenza di tale intesa. Questa mossa rappresenta un passaggio significativo e potenzialmente destabilizzante nel panorama della politica internazionale e della non proliferazione nucleare. Il ministero degli Esteri di Teheran, attraverso un comunicato ufficiale di forte impatto, ha chiarito la posizione della Repubblica Islamica, affermando che “Da oggi, tutte le disposizioni dell’accordo, comprese le restrizioni previste per il programma nucleare iraniano e i meccanismi correlati, sono considerate escluse”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

