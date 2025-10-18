L’Iran annuncia la fine di un accordo decennale sul nucleare

L’ Iran ha annunciato la risoluzione di un programma internazionale in materia di nucleare. Il governo ha confermato di non essere più vincolato dall’accordo del 2015, noto come Piano d’azione congiunto globale (JCPOA). In una nota ufficiale, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: «Tutte le disposizioni, comprese le restrizioni al programma nucleare iraniano e i relativi meccanismi, sono considerate risolte». Ha però aggiunto che il Paese «esprime fermamente il suo impegno nei confronti della diplomazia». Firmata a Vienna da Iran, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti, l’intesa avrebbe dovuto porre fine alla lunga situazione di stallo diplomatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

