L' intervista di Borsellino alla tv francese e le stragi chiesta l' archiviazione per Marcello Dell' Utri
Non ci sarebbero state le mani di Marcello Dell'Utri dietro la mancata messa in onda di un'intervista a Paolo Borsellino da parte di una tv francese in cui il magistrato parlava dei rapporti tra lo stalliere di Arcore, Vittorio Mangano, con lo stesso ex senatore azzurro. Va quindi verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
