«Quella politica che non sa argomentare, ricorre prima alla querela e poi, come è successo con Sigfrido Ranucci, alla minaccia. Vale per Report come per il Tempo». A dirlo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica dell'Università di Bologna. Come commenta quanto è accaduto davanti all'abitazione del conduttore di Rai 3? «Ranucci fa un programma di investigazione che scontenta tanti. Trova magagne in molte cose. Non mi sorprende, dunque, che qualcuno si senta legittimato ad attaccarlo, anche in maniera fisica. Ovviamente ciò non può e non deve essere giustificato». Perché siamo arrivati a tanto? «Dovremmo tornare indietro e scoprire che le bombe già sono state messe da vari personaggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'intervista a Pasquino: “Querele e minacce, basta con le intimidazioni. Landini? Deve solo scusarsi”