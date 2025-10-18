L’Inter vince 1-0 contro la Roma | decisivo il gol di Bonny

Ilgiornale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Talvolta le vittorie più belle sono quelle più sofferte. Questo potrebbe essere il pensiero dei tifosi dell’Inter che sono usciti dall’Olimpico con la soddisfazione di essersi portati a casa una vittoria importante. Alla fine di una partita non particolarmente spettacolare ma molto combattuta, l’undici di Chivu torna a casa con tre punti pesanti grazie alla rete dopo solo sei minuti di Bonny. L’ex Parma parte sul filo del fuorigioco e fredda Svilar. La Roma si rende pericolosa solo nella fine del primo tempo ma l’Inter sembra in grado di gestire senza troppi affanni. La ripresa è più intensa ed equilibrata, con la Roma che riesce a creare diverse occasioni che s’infrangono sui guantoni di un attento Sommer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217inter vince 1 0 contro la roma decisivo il gol di bonny

© Ilgiornale.it - L’Inter vince 1-0 contro la Roma: decisivo il gol di Bonny

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cagliari batte 1-0 St. Etienne e vince trofeo Gigi Riva - 0 alla Domus i francesi del Saint Etienne e si aggiudica, sotto gli occhi del ct della Nazionale Gennaro Gattuso e del capo delegazione azzurro Gigi Buffon in Sardegna per ... Si legge su ansa.it

1-0 non vuol dire per forza corto muso. Altro che! Il Milan vince allegrianamente, ma... - L'apoteosi dell'allegrismo è già arrivata alla terza giornata: un Milan solido, attento, chiuso difensivamente e pronto a ripartire, vince 1- Riporta tuttomercatoweb.com

Calcio: Milan ko nella prima amichevole, vince Arsenal 1-0 - Il Milan esce sconfitto contro l'Arsenal nella prima amichevole della stagione nel Singapore Festival of Football. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Vince 1 0