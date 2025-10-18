L’Inter vince 1-0 contro la Roma | decisivo il gol di Bonny

Talvolta le vittorie più belle sono quelle più sofferte. Questo potrebbe essere il pensiero dei tifosi dell’Inter che sono usciti dall’Olimpico con la soddisfazione di essersi portati a casa una vittoria importante. Alla fine di una partita non particolarmente spettacolare ma molto combattuta, l’undici di Chivu torna a casa con tre punti pesanti grazie alla rete dopo solo sei minuti di Bonny. L’ex Parma parte sul filo del fuorigioco e fredda Svilar. La Roma si rende pericolosa solo nella fine del primo tempo ma l’Inter sembra in grado di gestire senza troppi affanni. La ripresa è più intensa ed equilibrata, con la Roma che riesce a creare diverse occasioni che s’infrangono sui guantoni di un attento Sommer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Inter vince 1-0 contro la Roma: decisivo il gol di Bonny

