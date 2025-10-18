L'Inter sbanca l'Olimpico con un gol di Bonny | Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica
L'Inter sbanca l'Olimpico con un gol di Bonny al 6': Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica della Serie A. Prestazione matura dei nerazzurri, giallorossi poco concreti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Serie A 1998/99 – 2ª Giornata Spettacolo al Dall’Ara dove l’Udinese sbanca Bologna 3-1 grazie a una doppietta di Amoroso e al sigillo finale di Walem A San Siro basta un rigore di Ronaldo per regalare all’Inter la vittoria sul Piacenza (1-0) La Juvent - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter sbanca l'Unipol Domus e accorcia dalle prime posizioni: finalmente Pio Esposito: primo gol in Serie A! #CagliariInter - X Vai su X
L’Inter sbanca l’Olimpico con un gol di Bonny: Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica - L’Inter sbanca l’Olimpico con un gol di Bonny al 6': Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica della Serie A. fanpage.it scrive
Inter, striscia aperta all'Olimpico e caccia al 300° gol alla Roma: una rete varrebbe un primato assoluto in Serie A - Finora l'Inter ha messo a segno 299 reti nelle sfide di Serie A contro la Roma: in caso di gol nella partita di sabato sera, quella nerazzurra diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota ... Scrive msn.com
Roma-Inter, i numeri: nerazzurri super all’Olimpico, ma occhio a Soulé - Alcuni numeri in vista della sfida di campionato di questa sera, valida per la settima giornata della Serie A 25/26 ... Si legge su msn.com