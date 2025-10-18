L’Inter ha ripreso Napoli e Roma ai nerazzurri basta un gol di Bonny hanno vinto col 43% di possesso palla
L’Inter ha ripreso Napoli e Roma, ai nerazzurri basta un gol di Bonny Chivu riporta l’Inter in testa alla classifica. Quattro vittorie consecutive e si riporta su Roma e Napoli. Il Napoli, come sappiamo, è caduto contro il Torino di Baroni e Simeone. La Roma è stata sconfitta in casa proprio dalla squadra di Chivu che ha segnato dopo quattro minuti con Bonny (grazie alla difesa a centrocampo di Gasperson). Dopodiché i nerazzurri hanno controllato non sempre agevolmente ma alla fine hanno portato a casa il risultato. Non ce ne voglia Antonio Conte, ma l’Inter ha vinto a Roma col 43% di possesso palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
