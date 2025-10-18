L’Inter e il rebus attacco anti-Roma | Bonny o Pio Esposito per affiancare Lautaro?

Inter, Bonny “Per l’inter ho rifiutate altre big” La sosta per le Nazionali è terminata, e per l’Inter di Cristian Chivu è già tempo di proiettarsi al prossimo, cruciale, impegno di Serie A: ovverosia la trasferta contro la Roma di questa sera. Archiviate le fatiche internazionali, l’attenzione dello staff tecnico è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’Inter e il rebus attacco anti-Roma: Bonny o Pio Esposito per affiancare Lautaro?

