L’Inter e il Derby che Inventò la Moviola | nel 1960 il Gol Fantasma di Rivera

Nel calcio moderno, l'immediatezza del VAR e la goal-line technology sono dati per scontati, ma c'è stato un tempo in cui un gol incerto scatenava polemiche senza fine. La nascita del dibattito sportivo basato sulla riproduzione televisiva, popolarmente noto come "moviola", affonda le

