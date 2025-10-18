L' Inter batte la Roma 1-0 all' Olimpico agganciando giallorossi e partenopei in testa alla classifica

Roma-Inter 0-1 RETI: 6'pt Bonny. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Hermoso 6 (28'st Baldanzi sv), Mancini 6, Ndicka 5 (10'st Ziolkowski 6); Celik 6, Cristante 6.5, Kone 6, Wesley 6.5; Soulé 5.5 (35'st Ferguson sv), Pellegrini 5.5 (10'st Dovbyk 4.5); Dybala 6 (28'st Bailey sv). In panchina: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini 6.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

