L' Inter batte la Roma 1-0 all' Olimpico agganciando giallorossi e partenopei in testa alla classifica

Roma-Inter 0-1 RETI: 6'pt Bonny. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Hermoso 6 (28'st Baldanzi sv), Mancini 6, Ndicka 5 (10'st Ziolkowski 6); Celik 6, Cristante 6.5, Kone 6, Wesley 6.5; Soulé 5.5 (35'st Ferguson sv), Pellegrini 5.5 (10'st Dovbyk 4.5); Dybala 6 (28'st Bailey sv). In panchina: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini 6.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter batte la Roma 1-0 all'Olimpico agganciando giallorossi e partenopei in testa alla classifica

Altre letture consigliate

L’Inter batte la Roma in trasferta e aggancia proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica ? Nel post partita l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato degli aspetti che l’hanno più convinto e delle loro ambizioni: “La squadra ha lasciato le del - facebook.com Vai su Facebook

Prova di forza di @Inter che batte @OfficialASRoma e la raggiunge in vetta a @SerieA con @sscnapoli. Ottimo lavoro di #Chivu che trova grandi risposte dalle seconde linee come #Bonny ancora in gol,su errore della difesa di #Gasperini. 2°tempo più equilibr - X Vai su X

Basta Bonny, l’Inter batte la Roma all’Olimpico 1-0 - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno della sconfitta del Napoli contro il Torino, l’Inter manda un messaggio al campionato battendo la Roma all’Olimpico e agganciando giallorossi e pa ... Da msn.com

Inter batte la Roma 1-0 all’Olimpico: Bonny decide l’incontro, Gasperini riconosce l’impegno (Andrea Bruschi) - I nerazzurri conquistano una vittoria preziosa in trasferta per 1- farodiroma.it scrive

Roma-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Bonny decisivo, Barella ispirato, Dovbyk spreca - Il goal del francese in apertura di gara risolve il match dell'Olimpico e proietta i nerazzurri in testa a braccetto con i giallorossi e il Napoli. Secondo goal.com