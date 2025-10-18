L’intelligenza artificiale di Facebook vuole modificare le foto nel tuo telefono prima che tu le pubblichi
Facebook ha iniziato a distribuire una funzione che ridefinisce i confini tra ciò che condividi volontariamente sui social e ciò che resta confinato nel tuo dispositivo personale. Meta AI può ora accedere alle foto salvate nella galleria del tuo smartphone, analizzarle e suggerirti modifiche creative da pubblicare su e Stories, anche se quelle immagini non sono mai state caricate sulla piattaforma. La funzionalità è disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti e in Canada, previa attivazione esplicita, ma presto arriverà anche in Italia. Il meccanismo è stato annunciato ufficialmente da Meta venerdì scorso e riportato da TechCrunch, dopo una fase di test avviata durante l’estate. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
Salute e nuove #terapie, con tante novità in arrivo anche grazie all’intelligenza artificiale, in grado di accelerare fino al 40% lo sviluppo di #farmaci e #vaccini. #Tg1 Laura Cason - facebook.com Vai su Facebook
Europa e Usa: le due «bolle» dell’intelligenza artificiale https://24plus.ilsole24ore.com/art/europa-e-usa-due-bolle-dell-intelligenza-artificiale-AHeSrdAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760520781… - X Vai su X