Facebook ha iniziato a distribuire una funzione che ridefinisce i confini tra ciò che condividi volontariamente sui social e ciò che resta confinato nel tuo dispositivo personale. Meta AI può ora accedere alle foto salvate nella galleria del tuo smartphone, analizzarle e suggerirti modifiche creative da pubblicare su e Stories, anche se quelle immagini non sono mai state caricate sulla piattaforma. La funzionalità è disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti e in Canada, previa attivazione esplicita, ma presto arriverà anche in Italia. Il meccanismo è stato annunciato ufficialmente da Meta venerdì scorso e riportato da TechCrunch, dopo una fase di test avviata durante l’estate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’intelligenza artificiale di Facebook vuole modificare le foto nel tuo telefono prima che tu le pubblichi