L' incontro alla premiere gli aborti le foto con Raoul Bova | la storia d' amore tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Il nome di Beatrice Arnera è salito alla ribalta della cronaca rosa per la relazione con Raoul Bova. Nell'ultimo mese l'attrice piemontese è stata paparazzata più volte al fianco dell'attore e le ultime foto di coppia hanno definitivamente confermato che, oltre ad avere fatto coppia sul set della fiction "Buongiorno, mamma! ", Arnera e Bova sono diventati una coppia anche nel privato. Fino a pochi mesi fa, però, l'attrice era legata al comico Andrea Pisani, dal quale ha avuto una bambina Matilde. Ma dopo quattro anni di relazione e una crisi annunciata sui social, la storia è naufragata.

