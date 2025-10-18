L' inchiesta sull' incendio auto dell' ex assessore Costantino Ciulla | il rogo è doloso
L'inchiesta è stata aperta all'alba dello scorso 6 ottobre, poche ore dopo che in via Michele Amari a Villaseta vennero distrutte dal fuoco le auto dell'ex assessore comunale Costantino Ciulla e della moglie. Il progredire delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sviluppate sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
