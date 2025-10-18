L' inchiesta sull' incendio auto dell' ex assessore Costantino Ciulla | il rogo è doloso

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta è stata aperta all'alba dello scorso 6 ottobre, poche ore dopo che in via Michele Amari a Villaseta vennero distrutte dal fuoco le auto dell'ex assessore comunale Costantino Ciulla e della moglie. Il progredire delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sviluppate sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

inchiesta sull incendio autoAuto bruciate all’ex assessore Costantino Ciulla, il rogo è doloso - Proseguono le indagini sull’incendio che la scorsa settimana ha devastato le due automobili dell’ex assessore alla cultura del comune di Agrigento, Costantino Ciulla. Secondo grandangoloagrigento.it

inchiesta sull incendio autoIncendio auto ex assessore Ciulla, perquisite abitazioni - Proseguono le indagini sull’incendio che ha distrutto le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla e della moglie. Scrive grandangoloagrigento.it

inchiesta sull incendio autoAgrigento, indagini sull'incendio delle auto dell'ex assessore Ciulla: perquisite la abitazioni di due sospettati - Proseguono le indagini sull'incendio che pochi giorni fa ha distrutto le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla e della moglie. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Sull Incendio Auto