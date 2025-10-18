Lina Sastri a La Confessione di Gomez | Dal camerino urlai | ‘che ci faccio qui?’ De Filippo rispose | ‘volete andare da Strehler? ‘mparate a camminà

Lina Sastri ed Eduardo De Filippo, un incontro nato quasi per caso, un sodalizio cementato dalla stima reciproca, ma anche da qualche memorabile rimprovero. A La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 18 ottobre alle 20.15 su Rai 3, l’attrice e regista napoletana ha raccontato un episodio che ancora ha scolpito nella memoria. “A ‘Gli esami non finiscono mai’ (una commedia di Eduardo del 1973, ndr) io facevo la comparsa e poi Eduardo De Filippo mi ha scritto una battuta. – ha raccontato – Io però non ero contenta, perché aspiravo a fare altro e, parlando con le mie amiche, attrici giovanissime come me, evidentemente parlando a voce alta, evidentemente non tenendo a freno il mio impeto, continuavo a dire: ‘no! Perché io me ne voglio andare! Perché io sono fatta per altro! Che ci faccio in questo teatro dialettale? Io voglio andare da Strehler, io voglio fare il teatro’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

