Lifting per il Ponte di San Rocco Il simbolo di Vimercate sotto i ferri

Il sorvegliato speciale è stato sottoposto alle indagini più sofisticate messe a disposizione dalla tecnologia: georadar ed endoscopie, e dopo gli esami il piano di manutenzione straordinaria del Ponte di San Rocco, simbolo di Vimercate, è pronto. I cantieri apriranno in primavera, l’investimento per mettere in sicurezza la porta più antica della città è di 255mila 798 euro. Le indagini hanno incluso anche le torri medioevali accanto al passaggio, inizialmente escluse, ne è stato studiato lo stato di conservazione per futuri interventi mirati di consolidamento. "Con questo progetto tuteliamo un patrimonio che appartiene a tutta la comunità – dice Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lifting per il Ponte di San Rocco. Il simbolo di Vimercate sotto i ferri

Scopri altri approfondimenti

Corso istruttori Nazionali di STREET LIFTING 1 livello 24/25/26 ottobre 2025. Centro Nazionale Formazione Catanzaro Sport: PESISTICA Disciplina: CULTURA FISICA Specialità: STREETLIFTING Lo Streetlifting è una disciplina sportiva che gravita intorno all’ - facebook.com Vai su Facebook

Lifting per il Ponte di San Rocco. Il simbolo di Vimercate sotto i ferri - L’intervento di manutenzione scatterà in primavera: saranno investiti nei lavori oltre 255mila euro. Come scrive ilgiorno.it

Sora, il ponte di San Rocco chiuso da 10 anni sta cadendo a pezzi: protestano i residenti - Sono passati 10 anni esatti da quando è stato chiuso al transito dei pedoni e delle biciclette e da allora tutta la città attende di conoscerne le sorti. Lo riporta ilmessaggero.it