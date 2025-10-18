L’ideologia del merito fa male alla scuola
Per il governo Meloni è un punto centrale. Ma in un paese disuguale come l’Italia questo concetto rischia di creare ancora più danni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Abbiamo una ulteriore prova della scorrettezza del Comune in merito agli abbattimenti dei pioppi giganti di via Cimatti. Siamo venuti a conoscenza della comunicazione data dallo staff del sindaco al Comitato Borgo Sarna il 12 settembre scorso: tra i lavori ele - facebook.com Vai su Facebook
L’ideologia del merito fa male alla scuola - Ma in un paese disuguale come l’Italia questo concetto rischia di creare ancora più danni. Lo riporta internazionale.it