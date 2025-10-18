Licei e scuole scioperano per Gaza I picchetti e poi il corteo in centro Traffico ancora in tilt e viali bloccati
"Abbiamo bloccato tutto e continueremo a farlo fino a quando la Palestina non sarà libera dal sionismo". Sono in più di 500 gli studenti del liceo e degli istituti superiori scesi in strada, di nuovo, a sostegno del popolo palestinese, considerando, come annunciato dai collettivi studenteschi sui social, negativo per Gaza il piano di pace proposto dal presidente Usa Donald Trump. La protesta, che si è conclusa con un corteo che ha investito i viali e il centro storico fino a piazza Verdi, è iniziata ieri mattina molto presto, intorno alle 7,30, fuori da ogni sede coinvolta nello sciopero. Prima del suono della campanella, infatti, gli studenti, riuniti in tanti pre-concentramenti, hanno bloccato le porte di ingresso con fumogeni e striscioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
