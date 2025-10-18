Libertà per Marwan Barghouti

Marwan Barghouti è il più popolare leader politico palestinese. È prigioniero dal 2002 nelle carceri israeliane, condannato dopo un processo politico e senza garanzie. Come denunciano i suoi familiari la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Libertà per Marwan Barghouti

