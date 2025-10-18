Li vendono senza Bpa ma il Bpa c’è Lo studio choc sui ciucci per neonato che coinvolge alcuni grandi marchi

Nei ciucci per bambini prodotti da tre grandi marchi europei è stata trovata una sostanza chimica collegata a problemi di sviluppo sessuale, obesità e cancro. A riferirlo è Damien Gayle per il Guardian che cita lo studio condotto da dTest, organizzazione di consumatori ceca, su ciucci prodotti da grandi marche, tra cui la multinazionale olandese Philips, gli specialisti svizzeri Curaprox e il celebre marchio francese di giocattoli Sophie la Girafe. Ebbene la ricerca di bisfenoli non è andata a vuoto, anche su prodotti indicati come Bpa Free. Lo studio sui succhietti “Bpa free”. I ricercatori hanno acquistato 19 ciucci per neonati da negozi in Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria, e due dal sito online Temu, prodotti da Foshan City Saidah Baby Products. 🔗 Leggi su Open.online