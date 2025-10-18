L' Hellas non sfonda a Pisa | un punto di fatica e poche emozioni

Finisce a reti inviolate la trasferta dell'Hellas Verona all'Arena Cetilar di Pisa, nell'incontro valido per la settima giornata di Serie A Enilive 202526. Un pareggio per 0-0 che soddisfa poco le due formazioni, in uno scontro diretto per la salvezza che ha lasciato poche emozioni impresse.La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

