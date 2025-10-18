Lezione di guida per i mezzi pesanti L’Iis Mattei in campo con le aziende
Collaborazione tra mondo della scuola e imprese locali, con importanti prospettive di lavoro: all’ istituto d’istruzione superiore Enrico Mattei di Recanati infatti ha preso il via un nuovo corso dedicato alla logistica e alla conduzione di mezzi pesanti. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la scuola e un gruppo di aziende del territorio – Pepa Group con Chr Ciccioli Trasporti di Macerata, Cirioni Trasporti, Mifram, Click and Find Software, Omec, TransAdriatico, Fai e Confartigianato – che hanno creduto nell’idea di formare una nuova generazione di professionisti del trasporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Thatcher, guida alla modernità. Una lezione ancora attuale. A lei è dedicato il libro “La donna che ha cambiato il mondo. Margaret Thatcher e la sua eredità”, curato da Luca Bellardini - X Vai su X
https://www.ilmascalzone.it/2025/10/pesaro-domenica-12-ottobre-torna-guida-allascolto-con-la-lezione-concerto-dedicata-a-pierre-boulez/ - facebook.com Vai su Facebook
Lezione di guida per i mezzi pesanti. L’Iis Mattei in campo con le aziende - Collaborazione tra mondo della scuola e imprese locali, con importanti prospettive di lavoro: all’ istituto d’istruzione superiore Enrico Mattei di Recanati infatti ha preso il via un nuovo corso dedi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
«Ore di guida mai svolte per il conseguimento della patente dei mezzi pesanti»: denunciati in sei - La Motorizzazione Civile di Brindisi, ingannata da tali attestazioni false, ha rilasciato i titoli abilitativi ritenendo di aver ottemperato all’obbligo di esercitazione. quotidianodipuglia.it scrive
Mezzi pesanti: i controlli della Polizia Municipale - Tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio sono stati controllati 20 mezzi pesanti ed elevate 11 ... Secondo lanazione.it