Collaborazione tra mondo della scuola e imprese locali, con importanti prospettive di lavoro: all' istituto d'istruzione superiore Enrico Mattei di Recanati infatti ha preso il via un nuovo corso dedicato alla logistica e alla conduzione di mezzi pesanti. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la scuola e un gruppo di aziende del territorio – Pepa Group con Chr Ciccioli Trasporti di Macerata, Cirioni Trasporti, Mifram, Click and Find Software, Omec, TransAdriatico, Fai e Confartigianato – che hanno creduto nell'idea di formare una nuova generazione di professionisti del trasporto.

Lezione di guida per i mezzi pesanti. L'Iis Mattei in campo con le aziende