L’ex Sporting club Edilnord diventa un parcheggio | previsti circa 100 posti auto
L’ex Sporting club Edilnord di Brugherio diventa un parcheggio pubblico a servizio della città: previsti 80-100 posti auto e nuovi alberi. A fine 2025 l’intero progetto dovrà essere collaudato e funzionante. Il provvedimento è frutto di un finanziamento dalla legge regionale 92020, che ha dato il via al preliminare per radere al suolo quello che era il centro sportivo chic di Edilnord. A giugno la giunta Assi ha deliberato il progetto esecutivo per circa 500mila euro. L’area era da tempo in stato di abbandono. Ora verrà messa in sicurezza, bonificata e riordinata urbanisticamente, restituendole una funzione utile e coerente con il contesto urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
