L' ex sindaca di Torino Chiara Appendino scarica Antonio Conte | si è dimessa da presidente del Movimento Cinque Stelle
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la deputata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, si è dimessa dal ruolo di presidente del Movimento Cinque Stelle.
Comune di Brescia. . #17ottobre 350 amministratori locali italiani, 100 funzionari europei e 30 speaker internazionali al festival Utopian Hours di Torino. La sindaca Laura Castelletti ha illustrato in apertura del festival come Brescia sta affrontando le nuove sfid - facebook.com Vai su Facebook
Chiara #Appendino, ex sindaca di Torino, evoca le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle per chiedere un cambio di “postura” su temi e alleanze dopo i risultati delle ultime regionali. Ma il leader #M5S, Giuseppe #Conte, minimizza - X Vai su X
Chiara Appendino si dimette, non è più vicepresidente dei Cinque stelle - L’ex sindaca di Torino ha annunciato il proprio passo indietro, anticipato nei giorni scorsi, durante il consiglio nazionale ... Lo riporta editorialedomani.it
M5S, Chiara Appendino rassegna le dimissioni da vicepresidente del movimento - Chiara Appendino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Si legge su affaritaliani.it
M5s, Appendino si dimette da vicepresidente - Nessun passo indietro rispetto alle decisione di rassegnare le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle - avvenire.it scrive