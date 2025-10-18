L' ex sindaca di Torino Chiara Appendino scarica Antonio Conte | si è dimessa da presidente del Movimento Cinque Stelle

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la deputata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, si è dimessa dal ruolo di presidente del Movimento Cinque Stelle.

